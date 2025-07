Toni Storm: Traición en el alma, furia en el ring

«Timeless» Toni Storm expresa cómo se siente con lo que ha vivido y está viviendo últimamente en AEW camino a defender el Campeonato Mundial en All In: Texas este próximo sábado 12 de julio. Las declaraciones que leemos a continuación sobre su rivalidad con Mariah May (Blake Monroe en WWE), incluyendo su salida de la empresa, y con Mercedes Moné, quien la desafiará en el PPV, pertenecen a su reciente entrevista con el New York Post.

► Mariah May

«Creo que esto dejó una lección muy valiosa: no confíes en nadie. Ten cuidado con a quién dejas entrar. Me tomó completamente por sorpresa. Pensé que era el amor de mi vida. Lo era todo para mí y me traicionó por completo, me apuñaló por la espalda. Creo que es una lección para todos. Si alguien puede sacar algo de esto, es simplemente tener mucho cuidado. En Australia, yo era muy feliz, pensé que todo había terminado para ella. Como en una película de terror, volvió a aparecer. Ponerle fin, enterrarlo para siempre, fue uno de los logros más grandes de mi vida. Estoy tan feliz de que esa mujer se haya ido. La he desterrado. Ha sido eliminada permanentemente. De eso estoy segura. Me alegra no tener que volver a ver su cara. Es un alivio.”

► Mercedes Moné

“No creo que vaya a ser la mejor lucha femenina de la historia. En realidad, creo que no será nada. Eh, no. De verdad no lo creo. No creo que sea una gran lucha. Creo que será una pelea muy violenta. No estamos ahí para dar un gran espectáculo. Esto es una pelea. Estoy luchando por mi vida ahí afuera. “Como dije, esto podría ser mi completa caída. Podría ser mi final. Ella quiere acabar conmigo. Esta mujer quiere que desaparezca. Y lo sé porque sigue atacándome, tomándome por sorpresa. Así que esto no tendrá nada de grandioso, y sí todo de horrible, violento — una razón más para verlo.”