Toni Storm retiene el Campeonato Mundial Femenil AEW tras épico duelo contra Athena

Una ve más, ‘Timeless’ Toni Storm logró retener el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Athena, consolidando su dominio en la división femenina de la compañía.

Athena, quien se ha destacado como la figura principal en ROH, se presentó como la principal amenaza para Storm, demostrando desde el inicio por qué es considerada una de las luchadoras más completas del roster. La lucha comenzó con Athena dominando los primeros minutos con ataques contundentes y rápidos, pero Toni respondió con movimientos espectaculares como lazos al cuello, un Fisherman Suplex con puente, un Tornado DDT y un Tiger Driver, manteniendo a la afición al borde del asiento.

El combate se intensificó con intervenciones externas. Billie Starkz subió al ring para distraer a Toni, permitiendo que Athena conectara un Frankensteiner desde las cuerdas seguido de un powerbomb y la aplicación de un Koji Clutch. Toni respondió con un regreso agresivo, lanzando a Athena contra las escaleras y la barrera de protección, además de impactarla con un cabezazo y buscar el Storm Zero, que Athena logró romper.

La acción continuó con nuevas distracciones de Starkz, hasta que Mina Shirakawa entró para perseguir a Billie y despejar el camino para Toni. Finalmente, Toni Storm aplicó un martillo al brazo y candado, culminando la lucha con su clásico Chicken Wing, forzando a Athena a rendirse y asegurando su campeonato una vez más.

Con esta victoria, Toni Storm reafirma su reinado y continúa consolidándose como una de las figuras más dominantes en la división femenina de AEW, mientras Athena demuestra que sigue siendo una rival de alto calibre, lista para futuras confrontaciones.