Toni Storm: «No es la vida real, es lucha libre»

«Timeless» Toni Storm, la Campeona Mundial de AEW, dedica un mensaje a Serena Deeb, quien será su retadora en Double or Nothing 2024. «The Professor» consiguió la oportunidad derrotando a Mariah May, mano derecha de la monarca, en Dynamite el 1 de mayo. Y una vez terminado el programa la dueña del título se tomó un momento para una entrevista tras bastidores después de haber sido ella la que provocó la caída de la «Fighting Princess» cuando tiró la toalla por ella.

► Toni Storm a Serena Deeb

EXCLUSIVE! #AEW Women's World Champion "Timeless" Toni Storm sets the stage for her Championship Match against "The Professor" @SerenaDeeb at #AEWDoN! pic.twitter.com/xSQOEbpLtU — All Elite Wrestling (@AEW) May 2, 2024

«Serena Deeb. Puedes escoger tu momento. Puedes tocar mi título. Pero cuando atacas a una pobre, joven e indefensa niña, ahí es donde cruzas la línea. Dibujo esa línea directamente a través de tus partes privadas porque lo que necesitas es una buena dosis de moralidad a la antigua. Quieres hablar sobre cómo esto es la vida real y no Hollywood. Esto no es la vida real. Esto es lucha profesional, lo que significa que has vivido décadas en completa ilusión. Si fueras lo suficientemente buena, ya habrías tenido este cinturón. Es mi cinturón el que mantiene unida a toda esta empresa, y tu cinturón apenas puede sostener tus pantalones. Así que bájatelos, inclínate, y recuerda que estamos en Winnipeg, y no me preocupa demasiado la parte ‘Winni’. Barbilla. Pechos. Zapato».

Por ahora, el menú del PPV del 26 de mayo se ve así:

Campeonato Mundial AEW : Swerve Strickland (c) (con Prince Nana) vs. Christian Cage (con Luchasaurus, Nick Wayne y Shayna Wayne)

: Swerve Strickland (c) (con Prince Nana) vs. Christian Cage (con Luchasaurus, Nick Wayne y Shayna Wayne) Campeonato Mundial Femenil AEW : Toni Storm (c) (con Luther y Mariah May) vs. Serena Deeb

: Toni Storm (c) (con Luther y Mariah May) vs. Serena Deeb Campeonato Internacional : Roderick Strong (c) (con The Undisputed Kingdom) vs. Will Ospreay

: Roderick Strong (c) (con The Undisputed Kingdom) vs. Will Ospreay Campeonato TBS: Willow Nightingale (c) vs. Mercedes Moné

