Toni Storm y Mina Shirakawa avanzan a la final por el Campeonato Femenil de Parejas

La semifinal del Torneo Femenil de Parejas de AEW reunió a dos equipos con estilos radicalmente distintos, pero con el mismo objetivo: avanzar a la final. El combate, pactado bajo la estipulación Hardcore Holiday Death Match, prometía un escenario de caos absoluto, y las cuatro participantes cumplieron con creces esas expectativas desde el primer instante.

La violencia tomó protagonismo desde los primeros segundos. Tras la campana, Toni Storm y Mina Shirakawa sorprendieron a Marina Shafir y Megan Bayne con DDT en ringside. Storm rompió una botella en la cabeza de Shafir y usó los vidrios para atacar a Bayne, mientras Mina castigaba con un bastón, aunque la potencia de Megan permitió que ambas heels retomaran el dominio. Durante la pausa comercial, el castigo aumentó con el uso de sartenes, sillas y ataques combinados que pusieron contra las cuerdas a las babyfaces.

«Timeless» Toni Storm just cracked a champagne bottle over @MarinaShafir‘s head! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/bxDo37Zaya — All Elite Wrestling (@AEW) December 4, 2025

La contienda tomó un giro dramático cuando Storm aplicó un Storm Zero sobre una mesa, mientras Mina se lanzó desde el esquinero contra Shafir. Bayne respondió con una spear que atravesó otra mesa y dejó a Shirakawa al borde del nocaut.

Momentos clave

En ese momento, un Santa Claus apareció inesperadamente, revelándose después como Luther, quien distrajo a Marina justo antes de que Storm atrapara a Shaffir con un toque de espaldas que selló la victoria y el pase a la final.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Storm y Shirakawa aseguraron su lugar en la final del Torneo por el Campeonato Femenil de Parejas de AEW, donde enfrentarán a Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale) la próxima semana en Winter Is Coming. La división de parejas femenil entra ahora en su fase decisiva, con una final que promete convertirse en una de las más intensas del año.