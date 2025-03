La importancia de un estelar para cualquier gran evento se evidencia con AEW Revolution 2025. Celebrado el pasado domingo, su cierre, donde Jon Moxley defendió el título mundial varonil de la empresa ante Cope, todavía suscita críticas muy severas.

Como comentamos, durante los últimos dos meses la escena estelar de AEW ha sido lo menos atractivo del producto, si bien ahora, con la entrada en escena de Swerve Strickland esta podría, cuanto menos, mejorar un poco su imagen. Afortunadamente, el resto del cartel de Revolution compensó cualquier funesto «main event».

Seis de los ocho encuentros incluidos en este plano fueron sobresalientes, en especial cinco de ellos, en un global de calidad «in-ring» que probablemente ningún otro gran show de AEW había mostrado antes. Y consideremos el mérito de tal hazaña, pues en modo PPV, la casa Élite guarda una trayectoria de la que muy pocas empresas pueden presumir.

► Una revolución para Dave Meltzer

Hoy, ese decepcionante estelar de AEW Revolution 2025 queda un poco más atrás al conocer las valoraciones compartidas por Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter. Porque el periodista otorga cinco estrellas a tres combates: Mariah May vs. Toni Storm, Kenny Omega vs. Konosuke Takeshita y Will Ospreay vs. Kyle Fletcher.

Véase, Revolution pasa a ser el primer evento de la historia celebrado en una jornada con tres luchas que han obtenido la célebre puntuación de Meltzer. Wrestle Kingdom 14, allá por 2020, también contuvo tres, pero a lo largo de dos jornadas. La dimensión de este logro, en 40 años de análisis de Meltzer, para un producto que apenas lleva seis años en la industria (44 luchas «5 Star» ya), se antoja casi surrealista.

Y cerrando el foco, no menos meritorio luce lo logrado por May y Storm. Su combate se convierte en el primero de categoría femenil disputado fuera de Japón que entra en el listado de Meltzer. Esto dice el editor al respecto.

«Ha habido algunos combates femeniles mejores en los Estados Unidos, pero este alcanzó un nivel que ningún otro ha alcanzado, en parte por la historia y más por la sangre y violencia».