Toni Storm: «Mariah May me intimida»

Toni Storm hace un repaso todo lo que ha vivido desde que regresó a AEW camino de luchar contra Mariah May por el título mundial en su tierra natal en febrero; durante el especial Dynamite: Maximum Carnage, la ex campeona ganó un combate Casino Gauntlet para conseguir su oportunidad de recuperar el trono en Dynamite: Grand Slam el 15 del mes que viene. Antes, repasemos sus declaraciones más interesantes a .

– Luchando en casa

«Voy a ir a Australia a luchar por mis compatriotas y mi familia. Este es el logro más importante de mi vida«.

«El equipo que usé el miércoles lo hizo mi mamá. Estaba deseando hacerme uno también para Grand Slam. Y ahora puedo llamar a casa, cuando me despierte debido a la diferencia horaria, y decirle: ‘Mamá, lo logré. ¡Gané! No lo puedo creer. ¡Saca tu máquina de coser!’«.

#AEWGrandSlam Australia!

Saturday, February 15@tntdrama & @SportsonMax#AEW Women’s World Championship

Mariah May (c) vs Toni Storm After her Casino Gauntlet victory, Toni Storm heads back home to Australia to challenge @MariahMayx for the title at the Brisbane Entertainment… pic.twitter.com/3AHtnosWGW — All Elite Wrestling (@AEW) January 17, 2025

– Desde que regresó

«Estoy sorprendida con lo rápido que ha sucedido todo. Llevo aquí poco más de un mes y todos han sido muy acogedores. La gente sigue tratándome tan bien, y los aplausos, no lo puedo superar. Es como si me conocieran de toda la vida. Simplemente me deja atónita. No puedo creer el apoyo de los fans de AEW y de la gente detrás del escenario«.

«Estoy muy contenta, ¿sabes? Estaba feliz de poder participar en el combate, porque pensé que después de perder contra Kris Statlander, eso era todo. Pensé, está bien, volveré al dojo mañana y veré en qué trabajo. Ya sabes, estudiar las cintas, tal vez sentarme con Jerry Lynn o alguien, sacarle ideas, ver qué puedo hacer para mejorar. Pero, todo esto acaba de pasar… demasiado, demasiado pronto».

– Mariah May

«Es la mejor en el negocio hoy en día. Es la mejor. No voy a mentir, me siento súper intimidada. Todavía no hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos desde que volví«.

«Espero tener la oportunidad de mostrarle algo de respeto. Espero que no piense que soy grosera por no ir a saludarla. Nunca antes había conocido a una estrella tan grande y soy una gran admiradora de su trabajo. He visto cosas que ha hecho desde Stardom. Quiero decir, es una locura. Solo quiero ser como ella. Quiero seguir sus pasos«.