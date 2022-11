La división femenil de AEW no ha dejado de crecer en estos casi cuatro años de vida de la compañía luchística. La llegada de Saraya está siendo sin duda otro gran paso adelante de la misma. No había en el elenco ninguna luchadora como ella, que fuera tan popular, que hubiera tenido una carrera en los grandes escenarios así. Todas juntas están trabajando para cada día ser mejores y tener más ojos sobre ellas. Y una de las principales líderes es Toni Storm, quien actualmente es la Campeona Interina.

Heading to the ring, it’s #AEW Interim Women’s World Champion Toni Storm, looking to pick up her 9th consecutive win tonight on #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/dTeszoy2Ib — All Elite Wrestling (@AEW) November 17, 2022

► Toni Storm hace una petición a los fans

Pero todavía tiene un largo camino por recorrer para encontrarse donde las guerreras All Elite quieren. Sucede lo mismo en WWE, salvando las distancias. También en otros deportes, como el fútbol. Y ello depende única y exclusivamente de las luchadoras, o de las futbolistas. Vamos por partes. En una reciente entrevista con The Ringer, Toni Storm pide a los fans que apoyen a la división femenil sintonizando todas las semanas Dynamite y Rampage. Y obviamente ese es el camino a seguir para continuar mejorando.

«Queremos que esto sea más grande. Queremos más tiempo. Queremos impulsar nuestra división más allá. Y para eso necesitamos el apoyo de todos. Necesitamos que todos nos apoyen y sintonicen Dynamite y Rampage cada semana«.

La cuestión es que no se trata de que los fanáticos vean algo que no quieren ver sino de hacer que quieran. Y eso pasa porque las luchadoras mejoren sus combates, mejores sus segmentos… ¿Cuántas personas estarán viendo hoy Full Gear 2022 y cuántas personas vieron ayer el episodio 91 de Memphis Wrestling? La gente ve lo que quiere y si no quieren los responsables de ese programa o evento deben hacer lo necesario para que así sea. Por eso, personalmente, la petición de Toni Storm no tiene sentido, sin desmerecer su trabajo.

¿Qué os parecen las palabras de Toni Storm?