Toni Storm, ¿fuera de acción hasta 2027?

Nunca ha visto rebajada su popularidad, aunque ya estuviese alejada del Campeonato Mundial Femenil AEW, pero su candencia tenía visos de subir de cara al verano. Desafortunadamente, parece que todos los planes trazados para Toni Storm quedaron truncados.

La neozelandesa derrotó a Marina Shafir en Revolution 2026, y tras el combate, el pique entre ambas cobró mediaticidad extra por el aparente añadido de Ronda Rousey, quien tuvo una tensa confrontación con Storm. Pudo pasar a mayores, pero la seguridad se puso de por medio, y Shafir aprovechó que Storm ya no le prestaba atención para golpearla cuando esta estaba situada en un esquinero.

No sabemos si en algún punto del combate o del poscombate Storm sufrió un percance, porque Bryan Alvarez, en una «exclusiva» vía F4WOnline.com, revela que «Timeless» estará alejada de los rings durante un tiempo considerable como consecuencia de cierta lesión o lesiones cuyos detalles se desconocen.

Esto explicaría que su lucha programada contra Shafir en Dynamite se modificase y Mina Shirakawa enfrentara finalmente a la moldava, venciéndola. AEW escenificó que Storm había sido atacada en su vestidor, donde pudo vérsela ensangrentada. F4WOnline.com dice también desconocer si Shirakawa ocupará su lugar en una posible continuidad de las hostialidades con Shafir y Rousey.

► Nuevo misterio en AEW

Sean Ross Sapp, vía Fightful, añade al respecto que AEW espera no poder volver a contar con Toni Storm al menos hasta 2027, y que sin la gladiadora en pantalla, hay una dirección creativa hacia cierto misterio: quién o quiénes la atacaron.

Esto última se hace evidente con cierta imagen compartida por AEW en sus redes sociales cual escena del crimen, donde figura Storm tal y como la vimos durante Revolution 2026, rodeada de ciertos objetos asociados a distintas luchadoras de la empresa, caso de Mercedes Moné, Thekla o Megan Bayne.

A starlet snuffed out! Who could have done this to «Timeless» Toni Storm?



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