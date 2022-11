Toni Storm: «Estaba bajo mucha presión en NXT UK»

Toni Storm fue una de las Superestrellas más importantes que pasaron por NXT UK. Fue realmente la marca de WWE donde más éxito tuvo. Fue campeona durante 231 días. Luego se mudó a Estados Unidos para trabajar en NXT durante un tiempo antes de ser ascendida al elenco principal, donde no terminó de funcionar antes de abandonar la compañía por voluntad propia. Actualmente, trabaja en AEW, donde acaba de perder el Campeonato Interino Femenil en favor de Jamie Hayter durante el reciente evento pay-per-view Full Gear 2022.

► Toni Storm recuerda NXT UK

Veremos qué sucede con ella a partir del Dynamite de esta noche y si busca recuperar el título o comienza otra historia. Antes, durante su reciente entrevista con The Ringer, la luchadora recordaba sus tiempos como monarca en la marca británica para contar que estaba bajo mucha presión en aquel entonces debido a ser quien tenía el cinturón. También se sintió así con la corona de All Elite Wrestling, aunque no era realmente la mundial, pues esta la tiene Thunder Rosa, que se encuentra recuperándose de una lesión. Aunque iba a ganarla en All Out 2022.

“Es mucha presión, y eso viene con ser campeona en cualquier lugar. No importa en qué compañía estés. Cuando eres una campeona, eres la líder de la división, de la empresa, y se espera mucho de ti. Se te pide mucho. Eres la tipa al que todo el mundo va a recurrir, y tienes que predicar con el ejemplo”.

Una idea que AEW podría llevar a cabo próximamente es una triple amenaza con Toni Storm, Jamie Hayter y Thunder Rosa por el Campeonato Mundial Femenil.

¿Os gustó la carrera de Toni Storm en WWE?