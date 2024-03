Toni Storm espera rival en AEW Dynasty: Thunder Rosa o Mariah May

Para establecer una división femenil que luzca seria, más allá de puntuales combates de calidad, hace falta una buena campeona. Y el cambio de personaje de Toni Storm en AEW llegó en el momento propicio, con una versión «Timeless» cuyo estatus le viene como anillo al dedo.

Sin embargo, tras cuatro meses de ostentación, Storm podría verse destronada en Dynasty, porque ayer, durante Collision, AEW anunció que Thunder Rosa y Mariah May lucharán el próximo miércoles por ser la retadora de la neozelandesa sobre dicho PPV.

Rosa busca recuperar el oro que nunca perdió entre las doce cuerdas, y que a cambio tuvo que dejar vacante por lesión en septiembre de 2022. Mientras, May pretende conseguir su primera oportunidad titular desde que firmara con AEW, detonando definitivamente una historia referencial hacia la película All About Eve. Y es que May parece haber sido la propulsora de la lucha que nos ocupa.

► Media docena de luchas para AEW Dynasty

Quedan establecidos entonces seis combates en el cartel de AEW Dynasty, velada que discurrirá el próximo 21 de abril desde la Chaifetz Arena de St. Louis (Missouri, EEUU).

.@MariahMayX's machinations see her facing Thunder Rosa!#AEWCollision is LIVE on TNT pic.twitter.com/zO8owcG15Q — AEW on TV (@AEWonTV) March 31, 2024