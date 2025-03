Toni Storm es la MVP de AEW, aplaude Jim Ross

En la actualidad, la Campeona Mundial de AEW, Toni Storm, está realizando el mejor trabajo de su carrera en la lucha libre profesional. Pensemos en su extensa trayectoria como independiente por todo el mundo, en su tremendamente mejorable capítulo en la WWE, también en sus primeros tiempos como All Elite, mencionando, por ejemplo, su alianza con Saraya y Ruby Soho como The Outcasts. La «Timeless» nunca ha estado mejor.

► La MVP de AEW

Y como tal no deja de recibir elogios. En esta ocasión, destacamos las palabras que le dedica el legendario Jim Ross en su pódcast, Grilling JR:

«Creo que si tuviéramos que dar un premio MVP a alguien de AEW en este momento por sus actuaciones en las últimas semanas, sin duda se lo darían a Toni Storm. Ella ha sido la mejor intérprete, creo, en la compañía, y la joven con la que está trabajando está justo allí con ella, Mariah May. Vaya, Conrad, Mariah May ha salido de la nada, y ahora está aquí, y de repente, es una estrella. Eso es difícil de hacer. Así que, de todos modos, estoy muy entusiasmado con la historia de Mariah May y Toni Storm. Vaya, tienen una muy buena historia en marcha, y trabajan muy bien juntas. No se guardan nada».

¿Comparten la opinión de Jim Ross?

Este próximo domingo 9 de marzo, en la Crypto.com Arena en Los Ángeles (California), Toni Storm va a exponer el Campeonato Mundial en Revolution. Veamos el cartel completo del evento:

#AEWRevolution

THIS SUNDAY@cryptocomarena in LA!

LIVE on PPV 8ET/5PT AEW Women’s World Title, Hollywood Ending

Falls Count Anywhere Match After attacking #AEW Women's World Champ Toni Storm, a deranged @MariahMayx demands her «Hollywood Ending» for the title at Revolution!