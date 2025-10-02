Toni Storm enfrentará a Kris Statlander por el Campeonato FemenilAEW

Timeless Toni Storm sigue mostrando que está en lo más alto de la división femenil de AEW y no por nada exigió una revancha por el Cameonato de la empresa.En un combate de ida y vuelta, Toni Storm se impuso a Tay Melo tras una intensa lucha que mostró la técnica y resiliencia de ambas luchadoras. El inicio fue parejo: Melo atrapó a Storm con un Armbar contra las cuerdas y la lanzó fuera del ring, buscando una patada que Toni bloqueó y respondió con un derribo.

Tay continuó castigando a Toni contra la barricada antes de volver al ring y buscar la cuenta, pero Storm recuperó control con un Chickenwing y un intercambio de golpes en el centro del ring. Toni aplicó un DDT y, tras fallar un Hip Attack, logró conectar nuevamente esta maniobra y remató con un Storm Zero que le dio la victoria.

¿Qué pasará con Toni Storm?

Tras la victoria, Storm tomó el micrófono y se dirigió a la audiencia con palabras cargadas de desafío: “Cuando dejé el ring en All Out, todas las preguntas me siguieron a la oscuridad. Sin el título, ¿quién diablos soy? Kris Statlander… no he acabado contigo. Necesito saber, una a una, tu di cuándo y dónde, y yo seré…”.

La lucha se dará WrestleDream, lo que sin duda sería algo interesante entre ambas contendientes.

