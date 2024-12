Toni Storm ha dado interesantes sorpresas esta semana en AEW. La primera, su regreso a la televisión después de un tiempo desaparecida. La segunda, no lo hizo como «Timeless» sino con el personaje con el que se dio a conocer en la escena independiente del Reino Unido o Japón y con el que tuvo su aventura en WWE. La tercera, su combate de retorno será en el próximo episodio de Rampage.

It’s FRIDAY and you know what that means! Don’t miss a special Friday Night #AEWRampage #WinterIsComing edition TONIGHT at 10pm ET/9pm CT on @tntdrama! pic.twitter.com/huguJSxilI — All Elite Wrestling (@AEW) December 13, 2024

► Un regreso extraño

Y esto último es realmente lo que más está llamando la atención. No faltan quienes no entienden que la ex campeona del mundo esté luchando en un programa secundario que más pronto que tarde sería cerrado por la casa Élite. No solo fanáticos sino también personas en el backstage de la misma, como informa nuestro compañero Bryan Álvarez en Wrestling Observer Live:

«¿Sabes cuántas personas hablé ayer en AEW, y cada una de ellas… ‘asombradas’ quizá no sea la palabra adecuada… ‘horrorizadas’ de que el regreso de Toni Storm sea en Rampage?».

En su propia opinión, también apunta:

«Te juro que esto es cierto. Podrías haber tenido a 200 personas haciendo fila afuera de la puerta de Tony Khan anoche, y una por una, esas 200 personas podrían haber entrado y dicho: ‘Esta idea es estúpida’, ¿y quieres saber qué habría pasado al final de la noche? Él lo habría hecho de todos modos, porque eso es lo que pasa. La gente discute cosas con él todas las semanas, y al final del día, él hace lo que quiere.»

