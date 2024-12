Toni Storm debuta en ROH esta semana

Pudo verse a Toni Storm por las calles de Manhattan días atrás, entusiasmada por hacer su debut en el Hammerstein Ballroom, mientras sus compañeros de AEW arqueaban la ceja. Lógico, pues desde su regreso a la programación, la neozelandesa parece haber olvidado toda su trayectoria anterior, asegurando haber debutado en el reciente Dynamite Winter Is Coming.

Pero mañana la veremos estrenarse, esta vez legítimamente, bajo un nuevo escenario para ella, Ring Of Honor, como parte de su último episodio del 2024, denominado «Boxing Day Brawl», que se grabó el pasado sábado en el Hammerstein Ballroom. Storm tuvo enfrente a Rebecca Scott, gladiadora independiente que también hizo su debut en la casa del honor.

Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para el próximo capítulo de ROH on HonorClub.

IT’S TONI TIME as the former #AEW Women’s World Champion (whether she wants to admit it or not) #ToniStorm makes her Ring of Honor debut THIS THURSDAY on #ROH TV!



