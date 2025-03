Recientemente, recogimos unas palabras de Jeff Jarrett en las que el veterano argumentaba por qué, a su juicio, Toni Storm y Mariah May no debían estelarizar AEW Revolution 2025. Opinión muy controversial que intuyo ganará detractores tras las siguientes declaraciones de Storm.

Bajo entrevista publicada por Variety, la Campeona Mundial AEW revela que la estipulación «Hollywood Ending» no es gratuita, y que de hecho, ha solicitado una orden de alejamiento para May, con la que no tiene intención de hacer las paces en esta vida ni en la otra.

«Creo que ella siente muchas cosas, y eso la pone muy furiosa. No creo que sepa lo que hacer con todas esas emociones, tú sabes, porque como la mayoría de personas, está enamorada de mí. Yo estoy acostumbrada, pero para Mariah es muy complicado, por eso lo estropeó. Hizo lo que hizo y el resto es historia […] Siempre será una pequeña y escurridiza serpiente, y nunca volveré a confiar en ella. Lo digo de verdad, nunca volveré a encontrar amor por ella en mi corazón, y puede que por nadie. Me cambió, soy una mujer marcada. No volveré a confiar en nadie como antes. No me tomarán el pelo otra vez. «Voy a acabar con ella, porque para ser sincera, no soporto más que esta niña interfiera en mi vida. Llevo lidiando con ella, ¿cuánto, 18 meses? La acogí como mía, le di todo y me apuñaló por la espalda. Esto será algo para recordar. Finalmente puedo matar al dragón. «Para mí es realmente un final hollywoodiense. Nunca volveremos a compartir ring. De hecho, he solicitado una orden de alejamiento. Nunca volverá a estar en mi vida. Esto es una ruptura de verdad. ¿Sabes cuando finalmente te libras de ese ex que ya no te molestará más? Consigues por fin sacar todas sus cosas de tu casa, eso será para mí. Ya he reservado unas vacaciones».

► Cartel de AEW Revolution 2025

En pocas horas, a partir de las 8 pm ET (6:30 pm ET la «Zero Hour») tendrá lugar AEW Revolution 2025, desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EEUU). PPV que podrán seguir en directo a través de SUPERLUCHAS, y que presenta el siguiente cartel.

[ZERO HOUR]