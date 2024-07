Tommy Dreamer: «WWE no utiliza lo suficiente a Otis»

Otis, quien fue llamado al elenco principal de WWE en 2018 cuando era parte del equipo de Heavy Machinery, ha sido parte de algunas historias que han sido tendencia, como su amorío con Mandy Rose, y la conformación del equipo con Chad Gable, cuando fueron parte de Alpha Academy; además, fue el portador del maletín de Money in the Bank, pero no pudo cobrar el contrato ya que The Miz se lo ganó, lo que algunos creen que le terminó afectando en su evolución.

► Tommy Dreamer habló bien de Otis

Durante una edición reciente de Busted Open Radio, Tommy Dreamer afirmó que WWE podría hacer más con Otis y explotar su potencial, ya que considera que el ex campeón en parejas RAW es un brillante luchador y animador.

«Otis es una estrella. Otis siempre ha sido una estrella. Cuando Otis estaba en… miras su trayectoria en la WWE, cuando surgió, Heavy Machinery, realmente se robó el show entonces, él era el ganador de Money in the Bank. No es el prototipo de lo que sería una superestrella de la WWE, pero el tipo es un luchador increíble, el tipo es un artista increíble. Él es tan carismático, tiene ese factor ‘eso’. Es alguien que siento que la WWE no utiliza lo suficiente, en el sentido de, ‘Hombre, tengo un técnico que podría explotar si nos apoyamos’. Podría ser una estrella aún más grande'».

El ex ECW cree que Otis no funcionó como rudo pero no fue lo mejor que realmente pudo ofrecer, y considera que sus inicios con Alpha Academy pudo ser gestionado de mejor manera.