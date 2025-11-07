The Judgment Day se formó gracias a Edge, pero una vez que Finn Balor, Rhea Ripley, Damian Priest y Dominik Mysterio se unieron, sacando al miembro del Salón de la Fama WWE en el proceso, el grupo empezó a carburar y a apoyarse como una familia, a la cual eventualmente se sumaría JD McDonagh. Eventualmente, los miembros han ido cambiando, con Priest y Ripley siendo expulsados, y luego tuvimos la inclusió de Carlito (quien eventualmente salió de la WWE), Liv Morgan (ahora fuera de acción por lesión), Raquel Rodríguez y Roxanne Perez (en reemplazo de Morgan), y el grupo ha mantenido una buena química en las pantallas, a la vez que mantienen apariciones regulares cada semana.

► The Judgment Day sigue sobreviviendo como grupo

En medio de rumores de que Liv Morgan podría regresar a la WWE tras su lesión a principios del próximo año, Roxanne Perez ha mostrado gran interés en Dominik Mysterio, el interés amoroso de Morgan en pantalla, mientras las tensiones entre Dominik y sus compañeros Finn Bálor y JD McDonagh siguen en aumento cada lunes por la noche. Al respecto, Tommy Dreamer comparó a Judgment Day con otros dos grupos famosos en el reciente «Busted Open Radio».

«Solo estoy… esto es otro tema completamente distinto, pero miren lo poderosa que ha sido la facción Judgment Day para la WWE. Es casi como el nivel de The Shield, el nivel de Evolution, porque Edge, Damian Priest, Rhea Ripley, Finn, Edge se fue. Piensa en todos los grandes momentos: lo que hizo esa facción cuando Damian Priest se fue, lo que hizo cuando Rhea Ripley se fue, la incorporación de Liv.»

«Lo recordaré como si fuera ayer. ¿Cuántas veces más van a perder? ¿Cuántas veces más van a perder?. Míralos ahora, como dijiste, aparecen todas las semanas«.

The Judgment Day se han mantenido relevantes en televisión desde su creación, y más allá de las apariciones regulares, también hay que destacar los logros que han obtenido: el Campeonato Mundial de Peso Completo (Priest), el Campeonato Mundial Femenil (Ripley y Morgan), el Campeonato Femenil de Parejas, el Campeonato Mundial de Parejas, y actualmente está bajo su poder el Campeonato Intercontinental y el Megacampeonato AAA, gracias a Dominik Mysterio.