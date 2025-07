Tommy Dreamer ve a Gunther como un tipo bueno

Gunther defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Goldberg el próximo fin de semana en Saturday Night’s Main Event, y prometió que castigará al miembro del Salón de la Fama WWE frente a su familia y amigos. Sin embargo, durante los eventos del reciente Monday Night Raw, fue confrontado por Seth Rollins, quien con su maletín de Money in the Bank acecha con la posibildad de volver a conseguir el título a expensas del Ring General.

► Tommy Dreamer analiza el futuro de Gunther

En una edición reciente de «Busted Open After Dark», Tommy Dreamer opinó sobre la posibilidad de ver a Gunther en el lado bueno durante una eventual rivalidad con Seth Rollins y las implicaciones que podría tener en la dinámica de sus respectivos personajes. El ex WWE habló sobre el combate entre el Ring General y Goldberg, mostrando claramente su apoyo hacia este último.

«Pensé, vaya, van a tener a Seth Rollins y a Gunther. No vas a convertir a Seth Rollins en un tipo bueno. De hecho, me imagino a GUNTHER convirtiéndose en un tipo bueno«.

«Tampoco quiero decir que me preocupe, pero no sé si Gunther será aclamado. Quiero que Goldberg, si es su último combate, termine como Bill Goldberg debería. Me encantaría. Quiero que Goldberg tenga un combate Goldberg, pero que luego la afición lo aplauda y le haga el gesto Goldberg y todo eso».

Como apuntábamos previamente, Goldberg tendrá su último combate antes de retirarse este 12 de julio en Saturday Night’s Main Event, que se llevará a cabo en Atlanta, Georgia, y este prometió que le ha guardado una última lanza y que planea arrebatarle el Campeonato Mundial, en cuyo caso dejó abierta la posiblidad para una defensa.