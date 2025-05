Tommy Dreamer: «Sabu era un dios»

Los grandes iconos de ECW siguen rindiendo tributo al recientemente fallecido Sabu. Anteriormente, leímos y escuchamos emotivas palabras de Taz, de Shane Douglas o también de Bully Ray.

Ahora atendemos a lo que dijo Tommy Dreamer mientras hablaba con Rob Van Dam en el pódcast de este, 1 Of A Kind:

“Honestamente, al ver eso, solo pensaba: ‘Dios, Sabu era…’ Quiero decir, era un dios. Tan innovador, y uno olvida cuántos movimientos creó. Y no solo que los repitiera, sino cosas como simplemente hacer un springboard mientras el oponente está sentado y un ‘leg lariat’ (patada con la pierna). Tan único y diferente, uno lo olvida. Y he estado diciéndoselo a todos — lo comentamos en Busted Open, hice algo en el podcast de Jericho — y no quería hablar más del tema hasta que tú me escribiste. Entonces fue como: ‘Por supuesto, para ti.’

“Pero la gente no entiende cómo el negocio estaba básicamente apagado. Y luego apareció este tipo llamado Sabu. Y más allá de las mesas, su ofensiva y la forma en la que se movía — era poesía en movimiento, pero con violencia. Y era simplemente único.

“Y como dije, hay muy pocas personas que cambian las reglas del juego en la industria, y él fue uno de esos. Los años 90 fueron diferentes por Sabu. De verdad. Estaba viendo todos esos clips y recordé: la primera vez que vi a alguien saltar desde la segunda cuerda para hacer una rana mientras el otro estaba sentado en el esquinero… fue Sabu. Y pensé: ‘¡Santo cielo!’ Uno olvida tantas cosas, ¿sabes?”.