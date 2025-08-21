Tommy Dreamer reacciona ante la mención de Paul Heyman

En la reciente edición de Monday Night RAW, mientras provocaba a Jey Uso, Paul Heyman dijo que Tommy Dreamer «no estaba muerto, pero debería», generando reacciones entre el público y el propio Bron Breakker, quien no creía lo que había dicho el «Oráculo»

► Tommy Dreamer fue tendencia en WWE RAW

Durante una aparición reciente en Busted Open Radio, Tommy Dreamer reaccionó a lo dicho por Paul Heyman y dejó claro que no le molestaba. Explicó que ni siquiera Bron Breakker sabía que seguía vivo, pero que no importaba, agregando que la sola mención durantel el programa lo había convertido en tendencia número 3 junto con RAW y los Bengals, lo cual le pareció genial, agregando que tuvo sus 15 segundos de fama y que no le importaba que utilizaran su nombre para generar controversia entre el público.

«Dijo: ‘Sé que no está muerto, pero yo debería estarlo’. Entonces Bron Breakker no tenía ni idea de que seguía vivo, pero no importa. Si se menciona tu nombre —y bueno, yo era tendencia número 3, RAW, los Bengals y yo, lo cual fue genial—, creo que es genial. Solo 15 segundos más de fama».

«Si mencionan tu nombre para generar controversia entre el público y se dan la vuelta, me parece genial. No tengo ningún problema con que usen mi nombre así ni de ninguna otra forma. Lo hacen todo el tiempo. Alguien saca un bastón de Singapur y ¡boom!, Tommy Dreamer. Me parece bien. No reconozco nada. ¿Qué vas a replicar? ¿»Estoy vivo»? De nada, necesitas usarme a mí, alguien que no trabaja allí, que no ha trabajado allí, para generar controversia, y eso es genial. Creo que fue una gran oportunidad para preparar el terreno, ¿y adivina qué? Tu chico perdió.»

Tommy Dreamer demostró madurez al restarle importancia a los comentarios de Paul Heyman y agradecer la atención que le brindaron. A pesar de su larga trayectoria, La ex estrella de ECW dejó claro que no se tomó demasiado en serio las palabras de Heyman y que, al final, lo volcó a su favor.