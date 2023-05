Desde que conquistara el Campeonato Universal en Payback 2020 al derrotar a Bray Wyatt. Roman Reigns cumplirá 1000 días como el máximo monarca en Night of Champions, y luce previsible de que no lo perderá en un buen rato, considerando que Triple H trajo a Raw el Campeonato Mundial de Peso Completo, con Seth Rollins y AJ Styles como candidatos a portarlo.

► Roman Reigns cumplirá 1000 días como Campeón en Night of Champions

Roman Reigns se ha establecido como uno de los mejores luchadores profesionales de la historia, y su largo reinado lo avala, a tal punto que John Cena cree que podría ser incluso el mejor de todos. En este punto, solo cinco reinados en la historia de WWE fueron más longevas: la única de Pedro Morales (1071 días), la segunda de Bruno Sammartino (1237 días), la segunda de Bob Backlund (1470 días), la primera de Hulk Hogan (1474 días) y la primera de Bruno Sammartino (2803 días).

Dicho esto, el Jefe Tribal está a más de un mes de empatar el récord de Pedro Morales, y solo el primer reinado de Bruno Sanmartino parece improbable de alcanzar, por lo que existe una previsión real de que Reigns podría superar el récord de Hulk Hogan y situarse únicamente detrás de Sanmartino.

Durante el último episodio de Busted Open Radio, Tommy Dreamer indicó que Roman Reigns debería mantener el Campeonato Universal Indisputable el tiempo suficiente para superar el largo reinado de 1474 días de Hulk Hogan.

“Definitivamente me gustaría ver a Roman Reigns superar el récord de Hulk Hogan manteniendo su campeonato hasta mucho después de Wrestlemania 40″.

Roman Reigns tiene previsto reaparecer de nuevo en WWE Money In The Bank, donde tendría una nueva defensa titular. No obstante, en este punto, con la separación de marcas, se desconoce quién puede tener la posibilidad real de destronar al Jefe Tribal.