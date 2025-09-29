Tommy Dreamer propone Brock Lesnar vs Gunther

Después de su victoria sobre John Cena en Wrestlepalooza, Brock Lesnar aparentemente estará involucrado en las historias de la WWE en el futuro, que incluiría una eventual aparición en WrestleMania 42, y varios informes que indican que está listo para ser un luchador en activo en los próximos meses.

► Brock Lesnar vs Gunther, una lucha que varios quieren

Muchos fanáticos se preguntan cuál será la siguiente aparición de Brock Lesnar, o cuál será su siguiente rival, surgiendo nombres como el de Bron Breakker y Jacob Fatu en el horizonte. Otros, en cambio, sugieren que «The Beast Incarnate» podría tener una aparición importante, e incluso lograr una victoria, en el Royal Rumble del próximo año, que se llevará a cabo en Arabia Saudita.

Al respecto, Tommy Dreamer, mencionó en el reciente «Busted Open Radio», que Gunther sería el oponente perfecto para Lesnar en el futuro cercano, especialmente porque es una disputa que podría reemplazar la ausencia de Cena cuando se retire este diciembre.

«Brock no necesita el roce de nadie. Si esta es una declaración para Gunther, obviamente miro el futuro de la WWE en el 2026 … Una persona de evento principal ya no va a estar con nosotros y esa persona se llama John Cena, donde estas grandes luchas que tenemos, lo que podemos estar haciendo ya no estará disponible. Por lo tanto, si esto es un Gunther y Brock, estoy de acuerdo porque si hay alguien capaz de derrotar a todo el mundo, eso es algo de lo que Gunther podría beneficiarse».

Durante el último año, múltiples miembros del Salón de la Fama WWE han expresado su intención de que Lesnar y Gunther se enfrenten en un futuro. De hecho, ambos tuvieron un careo hace un par de años en el Royal Rumble y todo parecía ir en esa dirección hasta que se conoció de la «suspensión forzada» de Lesnar.