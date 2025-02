Tommy Dreamer predice victoria de Jey Uso en WrestleMania 41

Jey Uso va a desafiar a Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 41 después de que él mismo así lo decidiera como ganador del Royal Rumble 2025. En su carrera individual, esta fue su victoria más grande hasta la fecha, pero en abril el «Main Event» puede superarla y consolidar el fenómeno que ha creado a su alrededor. Y aún no ganando sin duda sería una situación tremenda para el samoano.

🚨BREAKING NEWS: 2025 Royal Rumble Winner Jey Uso just picked the World Heavyweight Champion, Gunther, as his #WrestleMania opponent! 👏👏👏#WWERaw #RawOnNetflix pic.twitter.com/5dXfYsbILA — WWE (@WWE) February 11, 2025

► ¿Habrá nuevo campeón?

Pero no faltan quienes creen que va a salir victorioso de Las Vegas, como es el caso de Tommy Dreamer. En un episodio reciente de Busted Open After Dark, el veterano aplaude el buen trabajo del retador, incluso señalando que hay elementos que solo él ofrece y también comenta que lo ve ganando el combate a «The Ring General», quien ya ha superado los 200 días reinando.

«Jimmy Uso y él hablan igual, caminan igual, trabajan igual, pero ¿por qué uno es diferente? Jey simplemente tiene esos pequeños detalles intangibles; no estoy diciendo que Jimmy no los tenga, porque juntos son perfectos. Pero, en este momento, estamos yendo con uno de ellos. Cuando Jimmy era heel, lo tenía». Dreamer comenta que Jimmy tuvo que quedar en un segundo plano debido a que también es babyface, algo en lo que Jey es mejor, apuntando además que Jimmy como heel puede estar al nivel de otras estrellas y que WWE debería retomar eso en el futuro.

«No puedo imaginarme que no gane el título contra Gunther. Lo conozco desde que era un niño. He luchado contra Rikishi, lo conozco desde hace muchos años». Dreamer también menciona lo increíble que debe ser todo esto para Rikishi y destacada un dato interesante: a lo largo de su carrera en WWE, el padre de los gemelos nunca tuvo una lucha individual por un título mundial.

Volviendo a Jey, Dreamer lo ve como si hubiera pulsado el interruptor de la luz finalmente: «Lo veo todo el tiempo y siempre pienso: ‘¡Hombre, ojalá esta persona pudiera entenderlo!’. Y cuando finalmente lo hacen, es como si despegaran hacia la cima«.