Tommy Dreamer pone fin a las especulaciones sobre Ash By Elegance

Victory Road 2025 fue uno de los shows más singulares que ha presentado TNA en los últimos años. Sin ser a priori uno de los especiales imperdibles del calendario de la promotora, acabó siéndolo por hechos como el acaecido en su inicio.

Tras la primera lucha, fue el turno para un segmento donde según TNA anunciaba horas antes, Ash By Elegance haría un importante anuncio. Y nadie esperaba que se tratara de la vacancia del Campeonato Mundial Knockouts. Sin entrar en detalle, Ash By Elegance expuso que ya no podría seguir compitiendo por cierto revés inesperado en su vida, despidiéndose de los seguidores pero prometiendo que regresaría. De resultas, TNA anunció la disputa de una batalla campal para concretar a una nueva campeona, decidida mediante un duelo a posteriori entre Léi Yǐng Lee y Kelani Jordan, con esta última como ganadora.

Tal anuncio no habría suscitado suspicacia, obviando cierta vaguedad en los motivos de dicha renuncia al título, de no ser porque en la misma semana TNA estaba evitando por todos los medios mencionar a Masha Slamovich a raíz de las acusaciones de maltrato doméstico vertidas sobre ella y la admisión de su culpa. Ergo, algunos seguidores especularon con que la promo de Ash By Elegance era una historia urdida en pos de continuar con el silencio sobre el asunto Slamovich y desviar así la atención.

► Tommy Dreamer, al paso

Casi una semana después, y ante el silencio de la protagonista, Tommy Dreamer, como uno de los principales responsables de TNA, quiso tumbar cualquier runrún sobre la legitimidad del retiro (provisional) de la otrora Dana Brooke, durante reciente intervención en Busted Open Radio.

«Físicamente ya no puede seguir compitiendo. Lo dijo en su anuncio, y así es. Hay cosas involucradas de la HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act, Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos en EEUU). La gente no debería especular. Si fuese una historia, no hubiera entregado el título. Con lo de Seth Rollins la gente especulaba, pero con Ash, por desgracia, como dije, las cosas cambiaron porque ha dejado de luchar y eso es un asco. Es un asco para ella, porque había llegado a lo más alto en su carrera y estaba saliéndose. A ver, iba a ganar su combate [en Victory Road] e iba a defender el título [en Bound For Glory], pero todo ha cambiado. Lo de ‘cartel sujeto a cambios’ es una realidad».

.@Ashamae_Sebera is no longer able to compete and has forfeited the TNA Knockouts World Championship.



WATCH #TNAVictoryRoad on TNA+: https://t.co/QtSUgdUYkS



Use code VICTORY25 for one free month of TNA+: https://t.co/d4BBN0TwN2 pic.twitter.com/CmBJSiXpdI — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) September 27, 2025