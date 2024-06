El talentoso MJF regresó para volver locos a los fans. Lo hizo en el más reciente PPV de AEW, denominado Double or Nothing y realizado desde Las Vegas – Paradise, Nevada, el pasado 26 de mayo. Atacó a Adam Cole y dijo que estaba listo para no irse a ningún lugar, pues MJF se hizo a sí mismo y no necesitaba ni de NJPW ni de Vince McMahon.

Muchos fans esperaban ver a MJF en el anterior Dynamite, el del 29 de mayo, buscando tal vez ya el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, pero esto no ocurrió. En su lugar, se emitió una viñeta anunciando que MJF estará de regreso a Dynamite este miércoles 5 de junio.

► Tommy Dreamer analiza la audiencia de MJF en Dynamite

Param uchos fans y analistas esto fue una decepción, pues AEW no capitalizo´el regreso sorpresa de MJF para ayudarle a un buen rating directo al show posterior al PPV. Sin embargo, para otros, como Tommy Dreamer, estuvo bien que MJF no apareciera. Así como está bien que tenga que volverse a ganar su lugar estelar. Estas fueron sus declaraciones en su más reciente aparición como panelista de Busted Open Radio:

«Estaba bien con que MJF estuviera ausente de Dynamite. Me gustó el video, la viñeta… tienes que espaciar lo que tienes en la televisión. Me hubiera encantado verlo allí en vivo frente a esa multitud, sí, porque pensé que esa multitud tenía mucha energía y realmente era muy, muy pro-AEW… El KIA Forum realmente se ha convertido en un lugar de AEW.

«MJF parece tener a su primer oponente listo, el ex Campeón Mundial de ROH Rush, quien desafió a MJF en Dynamite. ¿Era Rush el hombre adecuado para ser la primera rivalidad de MJF al regresar? Bueno… MJF necesita encontrar su lugar en la empresa nuevamente.

«Está dando algo a Rush y está dando algo a MJF. No sé si MJF encaja en la imagen del título en este momento. En los planes creativos, él tiene que ser un poco reintegrado».