John Cena luchó el pasado sábado primero de febrero de 2025 en su último Royal Rumble. Pues bien, el resultado final de la lucha decepcionó a muchos fanáticos, ya que muchos esperaban que Cena ganara el combate para tener la oportunidad de buscar una vez más un título mundial, dado que este es su año de retiro.

Pero, esto no ocurrió. Aún así, Tommy Dreamer destacó en la más reciente edición del Busted Open Radio, la gran lucha que dio John Cena. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Tommy Dreamer destaca el gran Royal Rumble que hizo John Cena

«John Cena nos regaló un último momento en el Royal Rumble. No lo volveremos a ver jamás. Salió ahí, nos contó una gran historia y le dio su respaldo al próximo John Cena, Jey Uso, algo que muchos no hacen. Pero vimos una actuación increíble de este hombre que fue la cara de la empresa, y no volveremos a presenciar algo así.

«Al igual que con Elimination Chamber, deben entender que será el último Elimination Chamber de John Cena, y hay que valorarlo. Cuando los jugadores de béisbol anuncian su retiro, recorren diferentes ciudades y hacen de ello un gran evento. Este fue el último Royal Rumble en el que lo verán, y se despidió como lo haría una verdadera superestrella».

Recordemos que Cena estuvo 30 minutos en el Royal Rumble 2025, y logró eliminar a Logan Paul, Braun Strowman y Finn Bálor. Finalmente, tuvo un buen momento en donde hubo tensión con Jey Uso. Cena quedó colgando de las cuerdas y casi tocan sus dos pies el suelo. Si bien pudo recuperarse, poco después, Jey Uso lo derribó y lo mandó al suelo, ganando así el Royal Rumble.