La noticia de este miércoles fue el hecho de que se filtrara una fotografía de una reunión entre Shane McMahon, hijo de Vince McMahon, quien fuera hasta hace poco el mandamás de la WWE, con Tony Khan, presidente de AEW. Se desconocen los detalles de esta reunión, pero evidentemente hubo reacciones a la interna de la WWE, pero nada fuera de lo normal, mientras que CM Punk declinó hablar sobre el particular.

► Tommy Dreamer ve a Shane McMahon como una buena adición para AEW

Las reacciones a la reunión entre Shane McMahon y Tony Khan siguen apareciendo, y durante una edición reciente de Busted Open Radio, Tommy Dreamer dijo que aunque McMahon sería una brillante incorporación para AEW debido a su visión para los negocios, siente que la imagen no dice mucho sobre lo que hablaron. Basó su argumento en el hecho de que ha estado en muchas reuniones que no condujeron a ningún lado.

«De la imagen es todo lo que puedo sacar, no pienso mucho en ello. Shane McMahon, por su visión para los negocios, sería una increíble incorporación a AEW. Shane McMahon fue el líder y la vanguardia de wwe.com y, ya sabes, realmente ayudó a impulsar Internet a WWE cuando Internet no existía. Shane McMahon es un hombre de negocios, Shane McMahon es un activo para cualquier empresa para la que trabaja, y no estoy hablando del personaje Shane McMahon, estoy hablando de Shane McMahon, el hombre de negocios».

«¿Creo que estaban almorzando juntos? Posiblemente almorzaron. Hay almuerzos, desayunos, cenas, simplemente reuniones para conocerte o he tenido reuniones con personas y si no llegó a ninguna parte, dices ‘Hey, gracias.’ Tampoco sabes de qué podría tratarse».

Shane McMahon ha estado ausente de la industria desde que se presentó en WrestleMania 39 en abril del año pasado, cuando durante un segmento con The Miz sufrió una lesión en el cuádriceps.