Tommy Dreamer espera que Sami Zayn se una a Seth Rollins

El próximo sábado, los nuevos reclutas de Paul Heyman, Seth Rollins y Bron Breakker, se enfrentarán a Sami Zayn y CM Punk en un duelo por equipos en el Saturday Night’s Main Event del próximo 24 de mayo. Desde WrestleMania 41, Zayn y Punk han estado acompañados por el Campeón Mundial de Peso Completo Jey Uso en su rivalidad con Rollins y Breakker, lo que deja al grupo de Heyman en inferioridad numérica, aunque al Visionario no parece preocuparle aquello, según lo que le hizo saber a Breakker en el reciente Monday Night Raw.

► Grupo de Seth Rollins está en desventaja numérica

Los días pasan y crece la especulación sobre la posibilidad de que un tercer hombre se una a la nueva facción ruda de la WWE, y según el ex WWE y ECW Tommy Dreamer durante el reciente «Busted Open Radio», el próximo miembro de la alianza de Heyman ya estaría involucrado en la historia, y que esta situación podría acelerar el regreso de Roman Reigns a la programación.

«Próximamente, si solo estoy mirando, presiento que Sami va a cambiar. Y tienes tres con Paul Heyman, y eso prepararía el regreso perfecto de Roman, si tuvieras a Punk, Jey y Roman. Son tres técnicos contra dos rudos.»

Sami Zayn ya cuenta con un historial previo, primero uniéndose a Paul Heyman en The Bloodline, y luego los terminó traicionando para salvar a su amigo Kevin Owens. Dicho esto, puede parecer obvio que el ex Campeón Intercontinental WWE se una a Seth Rollins, pero no hay muchos nombres viables dentro del elenco actual (salvo sorpresa) y bien podrían encontrar el argumento para que se dé. Lo cierto es que Rollins, Heyman y Breakker necesitan a alguien más, si es que buscan ejecutar a la perfección los planes que se han trazado.