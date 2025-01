Tommy Dreamer del New Day: «No vi nada así en 30 años»

Kofi Kingston y Xavier Woods, The New Day sin Big E, han cambiado. Desde hace varias semanas el ex Campeón WWE y ex King of the Ring están mostrando una actitud que no se veía en mucho tiempo, tenemos que remontarnos a los primeros días del trío, cuando los fanáticos no los recibieron bien y comenzaron a cantar «New Day Sucks», unos cánticos que han regresado desde que los dos se volvieron no solo contra el respetable sino contra su amigo lesionado.

► El cambio del New Day

Se volvieron contra él pero verbalmente, como todo lo que han hecho hasta el momento, sin atacar físicamente a nadie, lo cual es casi obligatorio en un heel turn. Y esto precisamente es lo que tiene asombrado al icónico Tommy Dreamer.

«New Day ha tenido el giro más interesante que he visto en 20 o 30 años, y han generado ‘heat’ sin causar daño físico a alguien. Literalmente te han herido con sus palabras y con la verdad, o con lo que ellos consideran la verdad. Pero New Day lo ha hecho bien», dice el veterano ex de ECW en un episodio reciente del podcast Busted Open After Dark.

«Si lo piensas, cuánto odiabas a New Day, uno de los babyfaces más importantes pide que se callen un segundo y ni siquiera le muestran ese respeto. Así de grande es el odio que sienten por ellos«, añade, destacando lo efectiva que ha sido la transición de New Day a heels al cambiar por completo las emociones de los fanáticos.

«New Day realmente han cambiado su carrera y han hecho su giro de manera diferente. Lo hicieron de forma novedosa, ¿y qué han hecho realmente? Solo te han herido con sus palabras; espera a que empiecen a destruir a tus superestrellas de la WWE. Si se hace bien, estos dos podrían generar el mayor heat que se haya visto en mucho, mucho tiempo«.