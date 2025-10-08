Tommy Dreamer defiende así de las críticas al «crossover» TNA-WWE

Como principal responsable creativo en TNA hoy día, Tommy Dreamer también ejerce puntualmente de portavoz de la promotora. Tal vez más de lo que a él le gustaría en los últimos meses.

Y es que si bien la alianza con WWE está devolviendo a TNA una popularidad que no conocía en una década, la sensación de ser hoy día una sucursal del gigante estadounidense, cuyo principal interés de fondo es hacer «scouting» de sus talentos más valiosos, no se disipa entre muchos seguidores. Sobre todo, cuando comprueban cómo los dos principales cetros del producto están ahora en manos de Trick Williams y Kelani Jordan.

No obstante, ayer la balanza se equilibró un poco, tras la victoria de los Hardy sobre DarkState para conquistar el Campeonato de Parejas NXT. Y seguramente acabe de equilibrarse en Bound For Glory, donde Williams defenderá el Campeonato NXT ante Mike Santana y Jordan hará lo propio frente a Indi Hartwell.

► «Haters gonna hate»

Bajo reciente entrevista con el podcast ‘GabbyAF’, Dreamer expuso alto y claro lo que opina acerca de las críticas, que tilda de mero «hateo», argumentando además que la victoria de Kelani Jordan en Victory Road supuso una certera improvisación.

«Tú sabes, hay muchos ‘haters’ en internet a los que le gusta hablar del desequilibrio de esta colaboración, como tener los títulos en dos talentos de NXT en vez de en otros. Pero lo de que el cartel está sujeto a cambios es real. Cuando Ash By Elegance notificó a la compañía que no podía seguir luchando y tuvo que dejar vacante el título, uno tiene que hacer ciertos movimientos. «Pienso que Kelani Jordan es una gran luchadora. También le da algo significativo dentro del universo de NXT. En su primera aparición, no sólo hizo un gran papel en la batalla campal, sino que ella y Léi Yǐng Lee fueron las dos últimas mujeres, y el combate fue genial. Lo improvisaron, y Kelani salió victoriosa. «Así que sí. Y escucha, los ‘haters’ odiarán, y me parece bien. Míralo así, Trick ha demostrado ser rentable, y toda esto entre TNA y NXT está siendo una gran colaboración. Si alguien quiere hablar de dinero y exposición, cada vez que WWE retuitea o menciona a TNA, piensa cuánto costaría si fuésemos una promotora patrocinada. «Si WWE tuiteara sobre el podcast GabbyAF, por ejemplo, valería millones y millones simplemente en valor mediático. Esa es la parte de esto que tiene que ver con los negocios, pero también lo miro desde la perspectiva de un fan».