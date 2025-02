El hecho de que las estrellas pasen de la WWE a la AEW y viceversa no es nada nuevo en estos días, pero los fanáticos se sorprendieron cuando Ricky Starks debutó en NXT, no tanto por su presencia sino por cuándo ocurrió, ya que sucedió justo un día después de que se conociera la noticia de que había salido de la empresa de Tony Khan. Si lo comparamos con el debut reciente de otro ex AEW, refiriéndonos a Penta, las circunstancias y los escenarios fueron muy distintos, empezando por que el mexicano fue directo al elenco principal.

► Tommy Dreamer cree que WWE acierta con Ricky Starks

Recinetemente, Tommy Dreamer, comparó los debuts de las ex estrellas de AEW en la última eddición de Busted Open Radio y dijo que Ricky Starks pertenece a NXT en este momento por varias razones, incluido el hecho de que debe encajar en el estilo de la WWE, y comparando con lo que sucedió con Penta justo a inicios de este año.

«Si eres Ricky Starks y te llamaron al roster principal hoy, ¿dónde diablos encajas?. Probablemente extrañes WrestleMania. No encajas. Pero Penta es diferente por la máscara y la forma en que lucha. Fueron dos debuts diferentes. Ricky también lo necesita para aclarar cualquier estigma o… cualquier cosa negativa que los fanáticos digan sobre él, porque entonces la WWE tiene que sentarse allí y decir, ‘¿Este chico tiene una actitud?'»

Recordemos que Starks debutó apareciendo entre el público de NXT justo antes de la lucha en jaula que sostuvieron Tony D’Angelo y Ridge Holland, en un debut un tanto discreto. A pesar de que nunca mencionó su nombre al aire, el público sí lo reconoció y lo coreó varias veces. Ahora, habrá que ver qué es lo que le depara en el futuro al ex Campeón FTW, quien al igual que Ethan Page (por mencionar los casos más recientes de los ex AEW) hará su debut en la marca dorada.