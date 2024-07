El reconocido luchador extremo, Tommy Dreamjer, quien, además de ser luchador y un gran ejecutivo en TNA Wrestling, es analista de lucha libre en el programa de radio Busted Open RAdio de Sirius XM, analizó recientemente el cartel de SummerSlam 2024 y dijo cuál es la lucha que más espera.

Según Dreammer, CM Punk vs. Drew McIntyre será un combate que cuando culmine, los fans van a decir que fue algo grande. Estas fueron sus interesantes palabras;

► Tommy Dreammer analizó CM Punk vs. Drew McIntyre para SummerSlam 2024

«Creo que en ese segmento de apertura con Seth Rollins, Drew McIntyre y CM Punk, me intrigaron y me dieron más interés en lo que voy a ver en SummerSlam. Debo decir, sé en el fondo de mi corazón, a menos que haya lesiones, que esto no ha terminado. Este combate podría, a partir de eso, derivar en un combate de tres, pero lo que sea que ocurra en SummerSlam solo está preparando algo para algo grande.

«Una de las preguntas que habrá que responder en las próximas semanas y meses es si CM Punk puede mantenerse libre de lesiones y ofrecer las actuaciones que es capaz de dar.»

Interesante el análisis de Dreammer, pues señala que podría luego seguir en aumento la rivalidad entre los mencionados, aunque ya Punk dijo que quiere olvidarse de McIntyre una vez termine su lucha en SummerSlam. Amanecerá y veremos.