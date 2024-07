El camino hacia SummerSlam sigue su curso, y en el reciente Monday Night Raw se oficializó el combate entre Drew McIntyre y CM Punk, que contará con Seth Rollins designado como árbitro invitado especial, y que a criterio de Adam Pearce, será el encargado de impartir justicia en este importante encuentro.

► Tommy Dreamer aprueba el combate entre CM Punk y Drew McIntyre

En un episodio reciente de Busted Open Radio, el ex luchador de la WWE, Tommy Dreamer, analizó el segmento que protagonizaron CM Punk y Drew McIntyre, antes de que se oficialice el encuentro entre ambos para SummerSlam, emitiendo su criterio favorable.

«Este ángulo ha tomado mucho tiempo en el que dos hombres se meten entre sí, con uno de ellos en el estante. Luego, finalmente, este gigante Drew McInytre, este tipo que ha tenido una audiencia, cuya carrera entera se ha basado en gran medida en una cosa, el campeonato, su enfoque, por qué está aquí dice: ‘Estoy listo para un combate, pero no, ahora no’, y cuando dijo que Green Bay no es lo suficientemente grande para un combate como este, yo estaba. como, ‘Sí, Drew, sí’. Esto es todo de lo que se supone que se trata la lucha libre profesional… Me encantó todo sobre ese segmento, y me encanta que finalmente vamos a obtener esta recompensa entre CM Punk y Drew McIntyre«.

CM Punk apareció en el reciente Monday Night Raw para anunciar que cuenta con el alta médica para poder competir, y en consecuencia, reaparecerá en el ring en SummerSlam, luego de que se viera afectado por una lesión en su tríceps durante su participación en el Royal Rumble de este año.