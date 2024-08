Tommy Dreamer analiza segmento entre Gunther y Randy Orton

El flamante Campeón Mundial Peso Completo Gunther derrotó a Damian Priest en SummerSlam para hacerse con el título, y no tuvo que esperar mucho para que llegara su próximo retador, ya que solo 48 horas después de ganar el título, Randy Orton dejó en claro que tiene la intención de desafiar a «The Ring General» en WWE Bash In Berlin, y el combate ya se hizo oficial para el 31 de agosto en Berlín, Alemania.

► Randy Orton y Gunther van por la revancha

Durante la reciente edición de Busted Open After Dark, Tommy Dreamer apreció el cambio de tono en el primer desafío de Gunther, saliendo de los reinados dramáticos de Seth Rollins y Damian Priest. Además, destacó el desafío lógico que planteó Orton durante el reciente Monday Night Raw.

«No hemos visto a Randy Orton en un tiempo. La mejor parte del ‘por qué’, es que reconocieron el pasado«.

«Randy Orton puede atacar en cualquier momento, pero lo que Randy también dijo fue: ‘Yo era tú antes de que tú fueras tú'»

El argumento que Randy Orton utilizó para lanzar su desafío a Gunther fue el hecho del controvertido final del combate definitorio de King of the Ring, en el evento del mismo nombre que se llevó a cabo en Arabia Saudita, haciendo incluso referencia a las palabras que Triple H dio sobre el particular. Dreamer también valoró esta situación y añadió que utilizaron bien esta narrativa para plantear el próximo combate entre Orton y el Ring General.

«Triple H básicamente tuvo que decir que el árbitro se equivocó. En el mundo de la lucha libre profesional podemos hacer lo correcto en cualquier cosa y eso es lo que hicieron».