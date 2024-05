La cuarta vez fue la vencida para Trick Williams la semana pasada, ya que finalmente logró una victoria sobre Ilja Dragunov, arrebatándole el Campeonato NXT tras tres intentos fallidos. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de este luchador es la impresionante llegada que tiene con el público, que cada vez que tiene la oportunidad corea el «Whoop that Trick», inclusive en el elenco principal.

► Trick Williams es material de elenco principal

No es ningún secreto que Trick Williams es una de las estrellas más populares, si no la más popular, de NXT. Al respecto, en la reciente edición de «Busted Open Radio», Tommy Dreamer compartió su opinión sobre la relación que Williams tiene con los fans, e incluso lo felicitó por poder reconocer a la multitud sin exagerar demasiado, y lo comparó con las interacciones de The Rock con los fanáticos durante las promos.

«Él tiene esa conexión con la audiencia de ‘NXT’. Ojalá eventualmente avance cuando él pueda seguir adelante, pero ahora mismo, él es la cara de ‘NXT'».

«Lo tiene. Tiene la apariencia. Tiene el tamaño. Puede trabajar. Por eso es el campeón. Con suerte, como dije, si lo llaman (al elenco principal), habrá esa misma conexión con la multitud.»

«Trick también, aunque era The Rock, tenía esa conexión con la gente porque podía hacerte reír. Él podía hacerte llorar. Podía hacerte sonreír. Te hizo participar en los chistes. Rompió la cuarta pared cuando acercó la cámara y te levantó una ceja».

Habiendo tenido previamente el Campeonato Norteamericano, Trick Williams destronó a Ilja Dragunov para convertirse en el nuevo Campeón de NXT durante la primera noche de Spring Breakin’, y ahora se convierte en la principal cara de WWE NXT, aunque también tuvo una aparición en el elenco principal durante el episodio de WWE SmackDown del 26 de enero.