Tommy Dreamer analiza el presente de Jordynne Grace en NXT

Jordynne Grace llegó a NXT precedida de una gran fama adquirida durante su paso por TNA, donde se consolidó como una de las mejores del elenco, logrando el Campeonato Mundial Knokcouts TNA en tres ocasiones. Sin embargo, su paso por WWE no ha sido nada fácil, en especial por las diferentes frustraciones y obstáculos con los que ha tenido que lidiar, y que de momento le han impedido alzarse con el oro.

► Jordynne Grace con materias pendientes en NXT

Durante un episodio reciente de «Busted Open Radio», Tommy Dreamer analiza el presente de Jordynne Grace, notando que por el momento no han sido fáciles las cosas para la estrella de NXT, notando que le está costando más de la cuenta posicionarse en la cima.

«Jordynne Grace, la mujer más dominante de TNA, aún no ha ostentado el título de NXT. Y Jordynne ha tenido, digamos, luchas del año; creo que tuvo dos luchas consecutivas en TNA. Y uno pensaba que llegaría y destruiría esa división; Sin embargo, ahora está luchando, quieta, y no en la cima.»

«Miren, adoro a Jordynne Grace; he estado con ella tanto tiempo en TNA, pero también la he visto crecer y su historia; algo que sabrían si la hubieran seguido. Hay millones de hombres y mujeres que se sienten así. Pero cuando dijo ‘para todas esas Jordynnes/pequeñas Jordynnes’, me da esperanza de que sí, pueden hacerlo mejor y ser mejores».

Jordynne Grace está en medio de una rivalidad con Blake Monroe, quien en Evolution le costó su lucha por el Campeonato Femenil NXT. La ex estrella de TNA tiene todas las herramientas para triunfar en WWE; sin embargo, no será nada fácil y está reconociendo que deberá superar los múltiples obstáculos que se le presenten en el camino.