En un encuentro de tercias, los DEM BUCKS (Mark Briscoe y The Young Bucks) enfrentaron a Tommaso Ciampa y FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood), esto después de que Ciampa se volviera rudo al traicionar a Briscoe en Collision.

► Momentos clave

Antes de que sonara la campana, Briscoe se fue sobre Ciampa. Los Bucks, de inmediato, salieron en topes suicidas sobre FTR. El público enloqueció con las violentas acciones. Ciampa se defendió golpeando con todo a Briscoe.

Ya que el encuentro se normalizó, FTR casi acaban a Briscoe con Power & Glory, pero Briscoe puso las rodillas en la plancha.

Los Bucks tuvieron su oportunidad ante Ciampa, quien mostró que con los dos podía. Sin embargo, tres Superkicks pusieron quieto a Ciampa.

Briscoe aplicó Super Cutter a Wheeler. Luego intercambió golpes y patadas con Ciampa. Wheeler y Harwood atraparon a Briscoe y los estuvieron castigando por un rato hasta hacerlo sangrar. Los Bucks sorprendieron a FTR con sus lances aéreos. Briscoe también voló de manera espectacular impulsándose con una silla, al estilo Sabú.

Razor’s Edge de Nick para Harwood. Lo iban a rematar con Superkicks, pero sacaron del ring a los consentidos. Wheeler pateó por error a Ciampa, así que Briscoe lo pudo azotar desde las alturas. Los Bucks le cayeron encima con sentón y codazo. Briscoe remató con Froggy Bow, pero Harwood rompió la cuenta.

Nick fue arrojado sobre una mesa… Briscoe intentó Jay Driller para Harwood, pero recibió Shatter Machine. En el último segundo Matt rompió la cuenta.

Harwood y Wheeler aplicaron martinete a Matt sobre la mesa de comentaristas. Briscoe intentó un Jay Driller para Ciampa. Wheeler lo evitó, permitiendo que Ciampa acabar a a Briscoe.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, Ciampa siguió destrozando a Briscoe, azotándolo sobre una mesa de brutal manera. La guerra entre ellos apenas comienza.