AEW Collision: Tommaso Ciampa venció a Ace Austin en un clásico instantáneo

En una lucha que tuvo momentos para quedar en la memoria de los fans, Tommaso Ciampa y Ace Austin protagonizaron una lucha de nivel PPV que mantuvo al público al borde de su asiento. El veterano Ciampa se impuso tras un brutal intercambio que puso a prueba la resistencia de ambos luchadores.

► Momentos clave

La campana sonó y Ciampa fue a toma de réferi con el joven prospecto, llevándolo al esquinero para aplicarle un torniquete al brazo. Austin giró sobre su propio eje, pero Ciampa lo mandó duro de espaldas contra la lona, castigándole la cabeza. Austin logró responder con una zancadilla que mandó a Ciampa a la lona y con una rodada a espaldas consiguió una cuenta en dos. Luego, Austin sacó a Ciampa del ring y volvió a hacerlo caer cuando le bajó las sogas, sacándolo nuevamente del encordado.

Ciampa, enfurecido, volvió con todo. Pateó a Austin en el pecho en repetidas ocasiones y le pisoteó la cabeza. Sacó a su rival del ring, le dio un rodillazo en la cara y voló desde la ceja, pasando por encima del poste para caer con una plancha cruzada sobre Ace. Austin logró tomar ventaja más tarde, aplastando a Ciampa en el esquinero con varios puñetazos y arrojándolo contra la lona. Ciampa evitó un azotón de espaldas con un puñetazo y luego le aplicó un tremendo DDT con ayuda de las sogas para regular las acciones.

El combate dio un giro cuando Austin pareció lastimarse la rodilla izquierda. Ciampa aprovechó para patearlo en la espalda y castigarlo contra la ceja del ring, aplicándole un candado al cuello a ras de lona. Austin reaccionó con un derechazo fuerte en la cara y continuó con más golpes en el esquinero. Ciampa intentó castigarlo, pero se golpeó él solo la cara contra la protección del esquinero y recibió una patada giratoria en toda la cabeza, seguida de un tremendo powerbomb.

Ciampa respondió con un rodillazo a Austin, y éste lo hizo azotar de cara contra la lona cuando quería entrar. Con Ciampa agotado, Austin voló con pescado y cayó encima de su rival. Buscó otra patada giratoria, pero Ciampa le dio un rodillazo en la cara, lo llevó al esquinero, lo cargó en la espalda y lo remató con un Super Schwein. Austin evitó la derrota por milagro.

En los minutos finales, ambos intercambiaron puñetazos y patadas. Austin conectó una patada alta que dejó a Ciampa en su espalda y le aplicó un tremendo azotón de espaldas contra la protección del esquinero. Pero Tommaso Ciampa tenía guardado un as bajo la manga: sorprendió a Austin con un Exploder Súplex que lo arrojó contra el esquinero y, sin darle tiempo a reaccionar, le conectó un rodillazo en la cara que selló la victoria por cuenta de tres.

► ¿Ahora qué?

Una lucha espectacular, digna de un evento estelar. Ciampa demuestra una vez más por qué es uno de los competidores más duros de la industria, mientras que Ace Austin sale fortalecido tras plantar cara a un veterano de su calibre.