Tommaso Ciampa y su particular opinión sobre usar luchadores como público

Han tenido que pasar dos meses de shows en completo silencio para que Vince McMahon diera la orden de ambientar mínimamente el Performance Center. Una idea ya implementada por AEW al comienzo de sus respectivas veladas semanales a puerta cerrada, y que ha supuesto un factor determinante para que los AEW Dynamite resultasen un poco menos desmotivadores que cualquier reciente episodio de Raw, NXT o SmackDown.

Y por fin, WWE presentó hace dos días un Raw con algo más de vida, gracias a la incorporación de talentos de NXT que hicieron todo el ruido posible tras pantallas de plexiglás. Nueva presentación que parece será la nueva normalidad hasta que los fans puedan volver a las arenas, pese a lucir a estas alturas un tanto forzada.

Véase, con bastante probabilidad, quienes compitan en el próximo especial de NXT, TakeOver: In Your House, recibirán gritos y abucheos por primera vez desde mediados de marzo. Aunque Tommaso Ciampa no se muestra muy partidario de que algún compañero de vestidor ejerza tal papel, según explicó a Pro Wrestling Sheet.

«Luchadores de NXT, no. Estudiantes del Performance Center, genial. No creo que haya cosas positivas y negativas. Todo son opiniones. Es lucha libre. Por nuestra situación, tenemos al menos 50 o 60 personas en el Performance Center viviendo en Orlando que no están listas para estar en televisión como luchador. No lo están. Y ahora mismo no pueden hacer mucho con lo que está pasando. Creo que es genial traerlos. Es casi como el estilo japonés con los jóvenes. 'Ven junto al ring, ve a Kobashi'. Siéntelo, siente la energía. Genial idea. No creo que me gustase la idea de tener a Superestrellas televisivas de NXT en el público.

«No quiero que haya gente de Raw y SmackDown en el público mientras lucho. Tal vez sea joven, pero sigue habiendo un espíritu de la vieja escuela en mí. Hay otras opciones. Me encantaría tener a gente del Performance Center allí».