La primera lucha grande que tuvo Killer Kross en WWE y NXT, fue el pasado domingo en NXT TakeOver: In Your House. Allí, venció a Tommaso Ciampa en 6 minutos y 14 segundos luego de darle una verdadera paliza y que el árbitro tomara la decisión de acabar con el combate y declarar ganador al carroñero. Dave Meltzer se pregunta en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio si esta brutal derrota de Ciampa es una forma de sacarlo de las pantallas televisivas de NXT para llevarlo a Raw o SmackDown.

► ¿Tommaso Ciampa rumbo al elenco principal de WWE?

"La derrota de Tommaso Ciampa ante Killer Kross en NXT TakeOver: In Your House pudo haber sido una manera de sacar a Ciampa de NXT. No sé qué depare el futuro para Tommaso Ciampa, pero sé que Randy Orton hizo estos comentarios acerca de que en TakeOver 'aplaudió con la pierna' y luego Ciampa le hizo una promo en Twitter.

"No sé si Tommaso Ciampa esté camino al elenco principal. No he escuchado nada acerca de que vaya rumbo al elenco principal, pero siento que sí podría estar yendo hacia allá. Porque luego de la última rivalidad que tuvo con Johnny Gargano, la única cosa que haría sentido es si uno de los dos deja NXT. No es como si hubieran hecho esta lucha del perdedor deja NXT y entonces ahí sí Karrion Kross hubiera saltado a escena en NXT".