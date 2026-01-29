Tommaso Ciampa rompe el silencio tras debutar en AEW

En la reciente edición de AEW Dynamite, se dio la sorpresiva aparición de Tommaso Ciampa, solo unos días después de que culminara su contrato con WWE y se despidiera de ellos tras su decisión de no renovar. Tras hacer sentir su presencia, el ex Campeón NXT encaró a Mark Briscoe luego de que este derrotara a El Clon, y lo desafió a una lucha por el Campeonato TNT para el próximo sábado en AEW Collision.

► Tommaso Ciampa va por el Campeonato TNT

Tony Khan confirmó que Tommaso Ciampa es «All Elite» y, como ya apuntábamos, este va en busca del oro. Sin embargo, el luchador no se quedó quieto y en un video exclusivo grabado por AEW que se publicó en sus redes sociales, finalmente se dirigió al mundo de la lucha libre con una misión clara y precisa.

«Esta noche, Tommaso Ciampa se convirtió en All Elite. El sábado, me convierto en el Campeón TNT de AEW. ¡El asesino psicópata está vivo!»

La breve pero escalofriante declaración fue la primera de Ciampa desde que se convirtió en agente libre y apareció en vivo en AEW bajo su resucitado personaje de «Psycho Killer», y su mensaje es una clara declaración de guerra al Campeón TNT, Mark Briscoe.

AEW no perdió tiempo en convertir el debut de Tommaso Ciampa en un combate televisado, el cual será su primero desde que terminó contrato con la WWE. Con su personaje de “Psycho Killer” de vuelta, buscará causar impacto inmediato en AEW Collision.