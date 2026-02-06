Tommaso Ciampa revela cómo firmó su contrato con AEW

En la reciente edición de AEW Dynamite, se dio la sorpresiva aparición de Tommaso Ciampa, solo unos días después de que culminara su contrato con WWE y se despidiera de ellos tras su decisión de no renovar. Tras hacer sentir su presencia, el ex Campeón NXT encaró a Mark Briscoe luego de que este derrotara a El Clon, y lo desafió a una lucha por el Campeonato TNT para el episodio siguiente de AEW Collision, el cual terminaría obteniéndolo en lo que fue su primera lucha allí.

► Tommaso Ciampa apostó por su llegada a AEW

Tommaso Ciampa lleva poco más de una semana en AEW, pero su nuevo entorno ya ha sido una montaña rusa, ya que ahora es el Campeón TNT, lo cual se da tan solo unos días después de que expirara su contrato con la WWE, y durante una entrevista reciente en «The Takedown» de Sports Illustrated, el luchador reveló que unas vacaciones familiares contribuyeron a que su debut en AEW se produjera tan pronto.

«Mi esposa y yo, no sé, hace un par de meses, cuando empezamos a darnos cuenta de que no íbamos a seguir en la WWE, que íbamos a apostar por nosotros mismos. Dije: «Bueno, mi contrato vence a la medianoche del 26 de enero, nadie lo sabe y quiero que siga así». ¿Dónde es AEW ese miércoles? Estaban en Texas, y mi esposa, no sé, lleva cinco años echándole el ojo a Blue Hill Ranch, que está en Texas. Es un safari de jirafas donde te puedes alojar, y lo vimos, junto con Dynamite y Collision. Blue Hill Ranch está en medio de los dos. Así que le dije: «Cariño, ¿por qué no reservamos un viaje familiar? Si todo sale bien y puedo ir a AEW ese miércoles, son dos horas en coche, y si no, nos vamos de vacaciones».

Ciampa explicó que tanteó el terreno poco después de que expirara su contrato con la WWE, lo que le llevó a tener conversaciones con QT Marshall y RD Evans sobre la posibilidad de aparecer en AEW. El actual campeón TNT declaró que estaba en Texas y que pudo estar en ambos eventos, y casi de inmediato se dio cuenta que ya había firmado con la compañía, donde ya causó impacto inmediato.