La séptima es la vencida. Luego de múltiples intentos fallidos, por fin Tommaso Ciampa logró su objetivo, que se había convertido en un gracioso reto para las redes sociales: lograr hacerle un RKO de la nada a Randy Orton.

Incluso en el catering, Orton de cualquier manera absurda se escapaba de recibir una dosis de su propia medicina. Pues bien, ahora, luego de mucho intentarlo, logró Ciampa hacerle un RKO a Orton durante una sesión de entrenamiento en el WWE Performance Center en Orlando, Florida.

“Recibimos un gran consejo de Kevin Owens la semana pasada, pero el éxito no ocurre de la noche a la mañana. ¡Tienes que entrenar si realmente quieres estar #OuttaNowhere! #DIYRKO @CiampaWWE”.

Recordemos que todos los antes mencionados tienen una gran amistad, más allá de ser muy buenos compañeros de profesión. Este es el video del momento:

We got some great advice from Kevin last week, but success doesn't happen overnight. You have to train if you really want to be #OuttaNowhere!#DIYRKO @CiampaWWE pic.twitter.com/Z2m2UQFQGP

— Johnny Gargano (@JohnnyGargano) July 31, 2024