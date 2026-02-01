Tommaso Ciampa conquistó el Campeonato TNT en un duelo brutal con Mark Briscoe

Mark Briscoe expuso el Campeonato TNT ante Tommaso Ciampa, quien hizo su debut en AEW después de haber dejado WWE.

► Momentos clave

En el combate más esperado de la noche, dos veteranos chocaron con todo en juego. La lucha comenzó como un duelo de maestría, con ambos mostrando su dominio del llaveo. Pero pronto la cortesía se rompió, dando paso a un intercambio de golpes y machetazos sonoros. Ciampa tomó ventaja, castigando a Briscoe y dominando varios minutos con su estilo agresivo, destacando con su movimiento característico, el Schwein.

Briscoe se liberó de llaves peligrosas, contraatacó con sling blade y lazos al cuello, y conectó un espectacular Blockbuster desde la ceja. La lucha escaló fuera del ring cuando Briscoe preparó una mesa, pero Ciampa lo sorprendió con un rodillazo en la cabeza sobre ella.

El momento decisivo llegó cuando Ciampa, celebrando prematuramente sobre la mesa, fue atacado por un Froggy Bow desde lo alto del ring por parte de Briscoe. De vuelta al cuadrilátero y con el tiempo límite acercándose, ambos intercambiaron sus mejores golpes. En la secuencia final, tras un súplex alemán, Tommaso Ciampa conectó su rodillazo definitivo, el Knee Flash, para cubrir a Briscoe y ganar el Campeonato TNT.

► ¿Y ahora qué?

Briscoe reconoció la derrota y felicitó a Ciampa. De pronto, apareció Kyle Fletcher, aplaudiendo desde lo lejos y dando a entender que intentará recuperar el cinturón que le quitó Briscoe.