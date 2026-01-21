Tommaso Ciampa se despide de la WWE

Sorprendiendo a todo el mundo, el luchador Tommaso Ciampa comunica que no renovará su contrato con la WWE y dejará la compañía en un futuro muy cercano. Algo de lo que ya avisó hace unos días.
► Tommaso Ciampa dejará WWE
— Tommaso Ciampa (@CiampaWWE) January 21, 2026
«En un futuro muy cercano, mi contrato con WWE llegará oficialmente a su fin. Quiero dar las gracias a cada una de las personas que han contribuido a estos últimos diez años de este viaje increíble… equipo de cámaras, personal del ring, equipo de peluquería y maquillaje, costureras, árbitros, creativos, productores, catering, comentaristas, anunciadores, departamento de viajes, equipo médico, representantes de talento y a cualquiera que pueda haber olvidado. Un agradecimiento muy especial a todos los hombres y mujeres con los que he compartido ring y vestuario… solo amor y respeto.
Y no sería justo no dar un agradecimiento especial a mi familia negra y dorada. Siempre ocuparéis un lugar increíblemente especial en mi corazón.
A los fans que habéis mostrado amor y apoyo durante las dos últimas décadas… gracias de todo corazón.
A mi esposa y a mi hija: sois mi roca y mi “por qué” para siempre. Os amo más.
Pasé la primera década de mi carrera viajando por el mundo en el circuito independiente. Pasé la segunda década viajando por el mundo con WWE. Me queda una década más y estoy más que emocionado por los retos que vengan.
Soy una persona increíblemente afortunada, uno de los pocos que ha podido vivir toda su vida adulta cumpliendo su sueño de infancia… y mientras ese sueño siga evolucionando, seguiré persiguiéndolo.
Dicho esto, por primera vez en más de diez años, estoy disponible para todo tipo de apariciones, firmas, sesiones de fotos, seminarios, películas, apariciones en televisión, colaboraciones de fitness, patrocinios, etc. Por favor, enviad cualquier consulta a: BookCiampa@gmail.com
Gracias«.
¿Dónde te gustaría ver a Tommaso Ciampa a continuación?