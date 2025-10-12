Parece haber instaurado AEW una nueva dinámica para las antesalas de sus eventos de pago por visión. Antes, estas se emitían en YouTube y TrillerTV, pero ahora suponen un show televisivo más de TNT, denominado Saturday Tailgate Brawl, como sucedió con la de All Out 2025 y como ocurrirá con la de WrestleDream 2025.

Anoche, durante Collision, se anunciaron los dos primeros combates para este «kickoff», y ambos, directa consecuencia del estelar del episodio.

FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) y Megan Bayne vencieron a JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) y Willow Nightingale, y los rudos quisieron seguir con la golpiza tras el encuentro, con Harley Cameron saliendo en ayuda de los técnicos. Así, para Saturday Tailgate Brawl, FTR irán contra JetSpeed y Bayne y Penelope Ford harán lo propio con Nightingale y Cameron.

► Cartel de Saturday Tailgate Brawl

AEW Saturday Tailgate Brawl tendrá lugar el 18 de octubre a las 7 pm ET (una hora antes del inicio de WrestleDream 2025) y podrá seguirse, además de por TNT, vía HBO Max. He aquí su estampa provisional.

FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) vs. JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey)

Megan Bayne y Penelope Ford vs. Willow Nightingale y Harley Cameron

#AEWTailgateBrawl

Early Start 7e/4p, TNT + HBO Max

LIVE before #AEWWrestleDream

Saturday 10/18



Tag Team Match@DaxFTR/@CashWheelerFTR vs @Jet2Flyy/@SpeedballBailey



The fierce fight between FTR + JetSpeed continues as these two teams collide LIVE on TNT + HBO Max SATURDAY, 10/18 pic.twitter.com/miqPrMxQ38 — All Elite Wrestling (@AEW) October 12, 2025