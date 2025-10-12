Toma forma Tailgate Brawl, el previo televisivo de AEW WrestleDream 2025

Parece haber instaurado AEW una nueva dinámica para las antesalas de sus eventos de pago por visión. Antes, estas se emitían en YouTube y TrillerTV, pero ahora suponen un show televisivo más de TNT, denominado Saturday Tailgate Brawl, como sucedió con la de All Out 2025 y como ocurrirá con la de WrestleDream 2025

Anoche, durante Collision, se anunciaron los dos primeros combates para este «kickoff», y ambos, directa consecuencia del estelar del episodio.

FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) y Megan Bayne vencieron a JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) y Willow Nightingale, y los rudos quisieron seguir con la golpiza tras el encuentro, con Harley Cameron saliendo en ayuda de los técnicos. Así, para Saturday Tailgate Brawl, FTR irán contra JetSpeed y Bayne y Penelope Ford harán lo propio con Nightingale y Cameron

© All Elite Wrestling

 

► Cartel de Saturday Tailgate Brawl

AEW Saturday Tailgate Brawl tendrá lugar el 18 de octubre a las 7 pm ET (una hora antes del inicio de WrestleDream 2025) y podrá seguirse, además de por TNT, vía HBO Max. He aquí su estampa provisional. 

  • FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) vs. JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey)
  • Megan Bayne y Penelope Ford vs. Willow Nightingale y Harley Cameron

 

 

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

