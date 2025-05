El comediante Tom Segura apareció recientemente en WWE RAW e hizo a todo el mundo acordarse de sus ataques a la lucha libre profesional y sus fans: «Mucha gente ama la lucha libre. En mi opinión, la lucha libre es para malditos retrasados, pero a mucha gente le gusta. Es la basura más estúpida que he visto. Y si eres de los que piensa que no es así, eres un idiota. La gente habla del Undertaker. Es patético. Son personas patéticas».

Así que no faltaron quienes lo llamaron hipócrita por formar parte de lo que entonces criticó. Sin embargo, el entonces luchador de WWE y ahora de TNA Nic Nemeth tiene otro punto de vista haciendo referencia al comunicado que él mismo publicó como respuesta, ofreciendo una conversación a Segura, en aquel momento:

“Oh sí, inmediatamente me mandó un DM, pero creo que fue durante el COVID o algo así porque me dijo: ‘¿Puedes llegar a Los Ángeles mañana y estar en mi show?’ Yo le respondí: ‘Con gusto estaría, pero Los Ángeles está cerrado.’ Él dijo: ‘Si estás en Los Ángeles, podemos encontrar la manera de estar en habitaciones diferentes.’ Pero no pude entrar a ningún lado.”

“Creo que Segura y Christina Pazsitzky son increíblemente divertidos. De nuevo, mucha gente olvidó lo que escribí en el tweet, dije: ‘Oye, estaría feliz de ir. Me encanta la comedia, creo que ustedes son graciosos. Si esto es un sketch, genial, lo entiendo totalmente.’ Fue sacado de contexto y mucha gente decía: ‘¿De verdad crees ese clip?’ Yo respondía: ‘¿Y el resto?’ Es un show de comedia donde hacen un montón de bromas y dicen, ‘Eres estúpido si te gusta la lucha libre. Eres idiota si te gusta la NFL.’ Y minutos después dicen lo genial que es la lucha libre.”

“Así que no sé cuál es la situación. Estoy feliz de estar ahí y representar y defender la lucha libre en cualquier momento porque, ¿qué es diferente de lo que dijo Segura, excepto el lenguaje, de lo que dijo The Rock? ‘Hey Dave LeGrega, la lucha libre es falsa, todos somos amigos, no te preocupes.’ Así que eso es estúpido. Eso es tonto. Pero él está en el negocio y representa a una compañía. Cuando se trata de esas cosas, Tom Cruise y Misión Imposible no se voltean a la cámara y dicen, ‘Hey, recuerden que esto es una película.’ Tú dices, ‘Sí, lo sé, estamos en eso.’ Excepto que para él probablemente es real, probablemente está saltando de una nave espacial o algo así. Pero cuando se trata de otras personas, no entiendo por qué sacan a la gente de eso, no entiendo esa opinión de gente en el negocio o relacionada. Un comediante haciendo una broma, claro, pero ¿con qué frecuencia pasa eso? Mucho menos hoy en día.”