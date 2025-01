Tom Pestock (Baron Corbin) registra la marca «Bishop Dyer»

Tom Pestock (Baron Corbin) está dando los primeros pasos del nuevo capítulo de su carrera en la lucha libre profesional. El primero fuera de la WWE, donde la comenzara. No tuvo más remedio cuando decidieron no renovarle el contrato, lo cual no solo fue una sorpresa para él sino para todo el mundo. De momento, el luchador de 40 años debutó en Game Changer Wrestling, la cual es una de las promotoras de la escena independiente más notorias en la actualidad, aunque mi compañero Rafa Indi quizá no estaría de acuerdo.

► Nuevo capítulo, nuevas marcas

Y a nuevo capítulo, nuevas marcas. Hasta ahora, todas las relacionadas con él, desde su nombre hasta sus apodos («The Lone Wolf», por ejemplo), pertenecían a la WWE; y lo siguen haciendo ya que la compañía mantiene su propiedad para poder continuar usándolas aún sin tener entre sus filas al gladiador. En cambio, de ahora en adelante todo será suyo. Y como reciente novedad confirmamos que ha presentado la solicitud para registrar la marca «Bishop Dyer» en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. La descripción es la usual:

Camisas y camisetas de manga corta; Camisas; Gorros; Sudaderas; Sudaderas con capucha

Entretenimiento en forma de eventos de lucha libre; Servicios de entretenimiento, a saber, exhibiciones y actuaciones de lucha libre realizadas por un luchador profesional y animador; Provisión de noticias e información sobre lucha libre a través de una red global de computadoras; Servicios de entretenimiento, a saber, apariciones personales de un luchador profesional y animador deportivo; Servicios de entretenimiento, a saber, apariciones televisadas de un luchador profesional y animador deportivo; Servicios de entretenimiento, a saber, apariciones en vivo de un luchador profesional y animador deportivo; Provisión de entrevistas en línea con un luchador profesional y animador deportivo en el ámbito de la lucha libre profesional y el entretenimiento deportivo con fines de entretenimiento.

¿Qué esperas de Tom Pestock?

In other news! Headed to NYC for GCW at the epic Hammerstein Ballroom for a Bloodsport match! Lets roll! Protect your neck pic.twitter.com/CbT5xCjoDN — Tom (@TomPestock) January 19, 2025