Sin que nadie le preguntara -esto no es una crítica sino únicamente un apunte (libertad de expresión ante todo)- Tom Pestock (Baron Corbin; aunque quizá pronto Bishop Dyer) compartía recientemente esta opinión en redes sociales sobre la situación de Rey Fénix en AEW: «Si firmas un contrato, lo cumples. ¿Habría estado bien que Tony no le pagara mientras estaba lesionado o fuera de acción? La respuesta es no, porque Tony también firmó el contrato. No puedes cambiar de equipo después de obtener lo que querías y firmar el acuerdo».

► Una aclaración

Durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight, le preguntaron al luchador independiente por dichas palabras y su respuesta la leemos a continuación:

«Estaba armando algo de polémica en Twitter porque me retrasé en el aeropuerto. A veces, simplemente me gusta animar a la gente. Si estoy yendo y viniendo [en discusiones], es porque estoy aburrido. Necesito algo que hacer. La gente decía: ‘Oh, estás suplicando por un trabajo.’ No, no necesito un trabajo. Estoy en casa con mis hijos. Llevo a mi hija a la escuela cinco días a la semana, juego con mi otra hija durante el día y compenso el tiempo perdido por estar fuera».

«No es un concepto difícil. No estoy diciendo que un lado u otro tenga la razón. Solo digo que así funcionan las cosas. He firmado contratos en la NFL. He firmado cinco contratos con la WWE. Es la naturaleza de la bestia. Es lo mismo en cualquier industria. Tal vez no sean los mejores contratos cuando empiezas. Son injustos. A veces estás luchando cuesta arriba en un contrato. En la industria musical, el 50% de tu dinero desaparece así de rápido. Es un contrato. Eres una banda, estás tratando de lograrlo, tienes que firmar el papel y pasar por eso. Luego, puedes empezar a negociar términos. Los contratos están ahí para proteger a ambas partes.

«Usualmente benefician un poco más a la persona que los emite, pero al final del día, esas personas que discuten sobre contratos; número uno, todos los que comentan en redes sociales, incluyéndome a mí, no sabemos lo que realmente está pasando. Podría haber resentimientos. Podrían haber cosas que un lado le dijo al otro. Nadie tiene idea excepto esas personas dentro de ese pequeño círculo. No puedes decir que una persona tiene la razón y la otra está equivocada. Nadie realmente sabe la respuesta a esa pregunta. Lo que sí sé es cómo funcionan los contratos y lo injustos que pueden ser. Nadie te obliga a firmarlos. Cada contrato que me han puesto enfrente, nunca me han obligado a firmarlo.»

