Uno de los temas del momento en redes sociales relacionado con WWE, es el hecho de que Karrion Kross es uno de los luchadores que más camisetas vende en WWE. E, irónicamente, también es el luchador que menos relevancia y tiempo en pantalla tiene.

Recientemente, un fan criticó a WWE y a Triple H por lo ocurrido. Y Tom Pestock, quien fuera conocido como Baron Corbin en WWE, le respondió diciendo que Kross no tenía tiempo en la televisión de WWE porque a los guionistas creativos y directivos les molesta que los luchadores logren ponerse arriba en el gusto del público por sus propios medios. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Baron Corbin habla acerca de Karrion Kross

— …… así que, ¿el vendedor número 1 de camisetas en WWE no tiene NADA de tiempo en Raw esta noche? TICK TOK, WWE. #WWERaw

— ¡No les gusta cuando te haces popular por tu cuenta!

— Sin ofender, pero todos los que actúan con amargura, nunca serán más grandes de lo que fueron allí, ya que necesitaron su nombre y su impulso. Si realmente te hiciste popular por tu cuenta mientras estabas allí, entonces demuéstralo AHORA como lo está haciendo Matt Cardona y te tomaremos en serio. De lo contrario, solo eres OTRO TIPO GRANDE.

— Ustedes idiotas me hacen doler la cabeza. ¡Mi tweet no tiene nada que ver conmigo! Amé mi tiempo allí. Nunca me frenaron ni nada. Amé cada día. Estoy hablando de Kross. Él se está esforzando por su cuenta. No siempre les gusta eso. Espero que a Triple H sí le guste. Es diferente ahora.